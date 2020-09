Hartley, coeurs à vif - S07 E33 - Un retour inattendu

Après la crémation de Dragan, Anita réapparait. Elle regrette tout ce qui s’est passé et elle veut redevenir amie avec lui. Draz essaye de l’ignorer tant bien que mal car il sait qu’il l’aime encore. Il emporte les cendres de son père à l’entrepôt, mais Zac n’est pas très à l’aise à l’idée d’avoir une urne mortuaire chez lui. Draz décide alors de rendre un dernier hommage à son père et il jette ses cendres à la mer. Gem déteste Tess parce qu’elle attire trop l’attention à ses yeux. Un jour, elles sont toutes les deux "collées" par Jackie et doivent nettoyer la classe de science. Mais Gem laisse Tess faire le travail toute seule et s’amuse à faire croire à Jackie que c’est elle qui a tout fait. Jackie, furieuse après Tess, lui donne un devoir supplémentaire à préparer pour le cours du lendemain. Gem remplace alors une bouteille d’eau par une bouteille d’acide, pour créer encore plus de soucis à Tess. Mais cette dernière la voit faire mais ne dit rien.