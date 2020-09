Hartley, coeurs à vif - S07 E34 - Héritage

Drazic hérite du garage de son père. Un agent immobilier vient lui en proposer 100 000 $ pour le vendre. Draz accepte bien évidemment cette proposition. Plus tard, il découvre que son père avait énormément de dettes, surtout envers Louie, un petit escroc. Il va voir l’agent pour vendre le garage et récolter l’argent dans le but de payer ses dettes. Mais l’agent lui dit qu’il ne peut le vendre que 50 000 $ au lieu de 100 000, car il n y a pas beaucoup de demandes en ce moment. Plus tard, il découvre que les créanciers et l’agent immobilier sont ensemble dans une espèce d’arnaque contre lui. Drazic refuse alors de vendre le garage et reprend les activités de son père. Il donne à Louie son premier remboursement de 500 $. Carson enseigne aux élèves la propagande lors de la 2de guerre mondiale. Ils pensent tous qu’ils ne pourraient jamais se faire influencer aussi facilement aujourd’hui. Alors Carson décide de faire une expérience avec l’aide de Thania : il fait croire à tout le monde que Thania n’est pas vraiment la bonne élève qu’elle paraît. Tout le monde se met à la critiquer en classe.