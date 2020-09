Hartley, coeurs à vif - S07 E35 - Le mexicain

Draz est très pris entre le garage et les cours. Un jour, il trouve un petit garçon endormi sur la banquette arrière d’une voiture. Draz fait fuir l’enfant. Anita a pitié et a une discussion avec lui. Il lui dit qu’il s’est enfuit de chez lui à cause de son père. Anita souhaite l’aider et lui achète de la nourriture. Draz parle finalement avec l’enfant. Il lui raconte son histoire avec son père et Draz lui dit de ne pas faire la même erreur que lui. Le garçon rentre chez lui et Anita est très fière. Carson souhaite que les élèves de Terminale interprètent "Cyrano de Bergerac". Gem voudrait avoir le rôle de Roxane. Tess est intéressée aussi par se rôle. Elle s’entraîne avec Dennis. Tess obtient le rôle de Roxanne, Dennis celui de Cyrano, Zac est Christian et Gem n’a qu’un petit rôle.