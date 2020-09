Hartley, coeurs à vif - S07 E36 - Cyrano de Bergerac

Un photographe prend des photos de Draz et Marc pendant un match de Basket. Ils le prennent d’abord pour un pervers mais il leur dit qu’il est à la recherche de nouveaux mannequins. Les garçons décident de tenter leur chance, seulement un seul sera retenu. Finalement, Marc décroche le contrat. Il s’avère que les photos vantent les biens faits d’un produit contre l’acné. Marc se retrouve sur des affiches publicitaires, le visage couvert de boutons. Thania pense que la cantine de D’Espo n’est pas hygiénique. Un jour, ils vendent des sandwichs aux œufs pour le déjeuner, et dans l’après-midi, Anita ainsi que d’autres élèves sont malades. Carson prévient le comité d’hygiène et de sécurité qui décide de fermer la cantine le temps d’une inspection. D’Espo demande à Thania de prendre toutes les responsabilités sur son dos mais le comité n’en croit rien et retire sa licence à D’Espo.