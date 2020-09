Hartley, coeurs à vif - S07 E37 - La télé, une drogue

Personne n’a fait ses devoirs aujourd’hui. Draz explique à Carson qu’il y avait un bon film à la télé et que donc il n’a pas eu le temps de faire son travail. Carson est navré de voir que tous sont accrocs à la télévision. Draz et Dennis ne sont pas de cet avis et disent qu’ils peuvent vivre sans. Anita, Drazic et Dennis tiennent le pari qu’ils ne tiendront pas pendant une semaine sans télé. La première à perdre est Anita: Ils la surprennent devant un feuilleton dans une salle de cours. Dennis va dans un bar pour voir un match de cricket, sans que Draz le sache. Draz quant à lui, suit le sport à la télé mais Dennis arrive à l’entrepôt. Finalement, ils sont obligés d’admettre qu’ils ne peuvent pas se passer de la télé.