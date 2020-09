Hartley, coeurs à vif - S07 E38 - Secret révélé

Gem découvre les sentiments que Marc éprouve pour Jackie, après avoir lu son journal intime. Bien décidée de se venger de la fois précédente, elle commence à répandre la rumeur que Jackie a eu une histoire avec un de ses étudiants. Thania ne se doute pas qu’il s’agit de son copain, elle n’y fait donc pas attention, jusqu’à ce que Gem suggère que ça pourrait être Marc. Thania veut en être sûre et lit le journal de Marc, et elle ne peut que constater que Gem avait raison. Thania est en colère après Marc de ne lui en n’avoir jamais parlé de ce qu’il avait ressenti pour elle et rompt. Elle n’a plus confiance en lui.