Hartley, coeurs à vif - S07 E39 - Harcèlement

Tim propose à Dennis de faire de l’escalade avec lui. Dennis, qui cherche encore à impressionner Tess, s’entraîne aussi dur qu’il peut. Zac n’apprécie pas l’omniprésence de Dennis autour de la maison de Tess, et celle-ci avoue par ailleurs, vouloir passer plus de temps seule avec Zac. Ce dernier, persuadé d’être meilleur grimpeur que Dennis, le défie de le battre. Dennis gagne mais uniquement parce que Tim a demandé à Zac de perdre, pour qu’il ne soit pas humilié encore une fois. Tim dit à Dennis qu’il ne veut plus le voir tous les jours chez lui car cela embarrasse Tess. Gem est toujours dans son délire de vengeance contre Marc. Un jour, elle se retrouve seule avec lui dans la remise car elle lui a demandé de l’aider à porter un carton. Gem commence à l’embrasser, Marc la repousse.