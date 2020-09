Hartley, coeurs à vif - S07 E40 - C'est la fin !

Durant un cours de sciences, les étudiants évoquent l’existence des fantômes. Tess est persuadée qu’ils existent, et elle invite les autres à une séance de spiritisme. Au début, Zac ne veut pas y aller, car la mort et les fantômes lui font peur, et ça lui rappel sa mère, morte 10 ans plus tôt. Il y va tout de même. Pendant cette fameuse séance, ils essayent d’entrer en contact avec un fantôme et ça semble fonctionner. Il semblerait que ce soit la mère de Zac, parce que l’esprit fait référence à "Pookie", le surnom que sa mère lui donnait quand il était petit. Bouleversé, il préfère partir. Tess découvre que Dennis a truqué la séance de spiritisme. C’était lui qui poussait le verre, pas un esprit ! Tess voit ses convictions sur le spiritisme ébranlées et elle décide de renoncer à son style gothique.