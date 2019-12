Au pied du sapin - Heidi

Sous l’initiative de Grand-Père, Heidi rend visite à Frida pour l’inviter au réveillon de Noël. La petite orpheline est ravie et lui confie que, maintenant qu’elle sait écrire, elle a décidé d’envoyer une petite carte à son frère Ulrich. Ayant confié sa carte à Frau Decker qui prétend la poster, Frida la surprend en train de la déchirer ! Elle découvre également que la marâtre lui ment depuis le début en lui faisant croire qu’elle doit travailler pour payer les parents adoptifs d’Ulrich. Malheureusement, Frida est impuissante devant Frau Decker qui l’enferme dans un cagibi. Inquiète de ne pas la voir, Heidi, aidée de Rudy et de Clara, découvre la situation. Ensemble, ils parviennent à libérer Frida qui réussit à récupérer une lettre portant l’adresse d’Ulrich. La soirée de Noël, où tout le monde est réuni chez les Sesemann, prend tout son sens. Peter a définitivement fait la paix avec son histoire paternelle, Clara a maintenant une vraie famille et Frida retrouve enfin son petit frère… Quand à Heidi, elle va retrouver ses chères montagnes avec son Grand-père en parfaite santé.