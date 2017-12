Mademoiselle Rottenmeier est surprise de voir arriver au Village Friedrich, un compagnon du devoir qui cherche du travail et qu’elle a connu quand elle était jeune : son amour de jeunesse mais a tiré un trait sur ses origines et prétend ne pas le connaître alors quand celui-ci trouve du travail auprès de Grand-père et s’installe pour quelques jours au chalet, Mademoiselle Rottenmeier décide de partir à Francfort avec Clara.