Heidi - Le choix

A Frankfurt, alors qu’Heidi et Grand-père se sont installés chez les Sesemann, le verdict du Dr Beckman tombe : Grand-père doit absolument se faire opérer. Comme l’opération est risquée, Grand-père préfère retourner dans ses montagnes. Convaincue qu’il ne fait pas le bon choix, Heidi veut lui faire rencontrer Frida, une ex patiente du Dr Beckman, pour laquelle l’opération a été une réussite. Mais la jeune fille de 14 ans vit sous la coupe de Frau Decker, une marâtre qui l’exploite en l’obligeant à travailler comme vendeuse dans les rues. Pour que Frida n’ait pas d’ennuis le temps de son entretien avec Grand-père, Heidi prend sa place pour vendre toutes ses pommes. La tâche est rude. Heureusement, grâce à l’orgue prêté par Rudy et avec l’aide de Clara qui esquisse des pas de danse pour attirer les passants, toute la marchandise est écoulée. Lorsqu’Heidi retrouve son Grand-Père, elle apprend avec soulagement que la jeune fille est parvenue à le convaincre de se faire opérer.