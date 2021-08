Heidi - L'Heure de Vérité

Peter s’est installé chez son père qui l’a convaincu d’apprendre l’horlogerie. Mais, au départ très enthousiaste, Peter réalise qu’il n’est pas fait pour ce métier. Cependant, il ne sait pas comment le dire à son père qui a été choisi par les autorités de la ville pour réparer la grande horloge du beffroi de la bibliothèque. De son côté, Heidi découvre que Frida ne sait pas lire et se propose de le lui apprendre en cachette de Frau Decker, sa méchante logeuse. En examinant l’horloge du beffroi, Anton constate qu’elle a été très mal entretenue. Le responsable est un certain Herr Newmann qui, se voyant concurrencé et mis en défaut par Anton, sabote le mécanisme de l’horloge afin que celui-ci en soit rendu responsable. Heureusement, Peter, au péril de sa vie, escalade la façade du beffroi pour éviter la chute d’une des aiguilles. Herr Newmann est démasqué et Peter trouve le courage d’avouer à son père qu’il ne veut pas être horloger. Anton le rassure et l’encourage à suivre la voie qu’il a choisie. Quant à Frida, elle découvre que, grâce à Heidi, ses efforts ont été récompensés : Elle sait maintenant lire.