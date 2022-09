Heidi - S01 E12 - Mignonne

Heidi aimerait bien devenir générale chevrière mais Peter n'a pas la tête à cela car Mignonne la chèvre des Keller ne donne plus de lait et doit alors partir chez le boucher, Heidi demande à Grand-père de l'aider à la soigner avec l'aide de Teresa et de Peter.