Heidi - S01 E22 - Les biquettes

Profitant de l’absence de Mlle Rottenmeie,r Sebastien et Dete emmène Heidi et Clara au parc, en voyant un chevreau souffrant, Heidi décide de subtiliser le chevreau pour le soigner chez les Sesemann et de son côté, Sébastien déclare enfin son amour à Dete et la demande en mariage.