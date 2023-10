Heidi - S01 E23 - La démission

Mademoiselle Rottenmeier rentre plus tot que prévu et découvre le chevreau dans la maison, elle déçide alors de démissionner n'en pouvant plus des facéties d'Heidi mais Clara est très peinée, alors Heidi préfère rentrer dans ses montagnes pour que Mademoiselle ne quitte pas Clara.