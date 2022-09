Heidi - S01 E27 - Retour à Dörfli

Heidi quitte Clara et prend le train à Frankfurt avec Sébastien : elle est en route pour rejoindre ses montagnes et est aux anges à l'idée de revoir son Grand-père, Peter et tous les autres, mais elle ne sait pas que ce même jour, Grand-père, qui n’a pas reçu sa lettre, a décidé de quitter son chalet pour toujours,