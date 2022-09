Heidi - S01 E30 - La broche

Grand-mère est malade et a besoin de médicaments qui coûtent très cher.maisPeter et Brigitte n'ont pas assez d'argent pour les lui acheter, alors Heidi, bouleversée par la maladie de la vieille femme, a par ailleurs retrouvé la broche de sa grand-mère et va la vendre aux Keller pour pouvoir acheter les médicaments.