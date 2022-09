Heidi - S01 E38 - Le pardon

Le père de Clara et Bonne maman arrivent à Dörfli , en les croisant, Peter imagine que la police le recherche à cause du vol du fauteuil, et s’enfuit... au chalet, la joie de voir Clara remarcher est tempérée par l’inquiétude de Brigitte, qui ne sait pas où est son fils alors tout le monde part à la recherche du garçon qu' Heidi retrouve dans la cabane, et le convainc de revenir avec elle.