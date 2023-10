Heidi - S01 E39 - L'Edelweiss

Grand-père a terminé le Pont du Diable et tout le village se prépare à son inauguration, Dete et Sébastien arrivent pour l’occasion, mais l’ambiance est tendue entre Dete et grand-père, qui ne se sont pas vus depuis que Dete est venue prendre Heidi pour l’emmener à Francfort.