Heidi - S02 E05 - Le concours

Grand-père - qui se remet de sa chute - remarque que Rico s’éclipse tous les jours sans dire où il va. Heidi et Peter, eux, s’occupent des chèvres qui doivent participer à un concours. Alors qu’ils s’y rendent avec le petit italien, Mme Keller remarque sur les mains de Rico des rougeurs inquiétantes. Pour l’épicière, c’est la gale, une infection terriblement contagieuse. Les trois amis, les chèvres et même Grand-père sont mis en quarantaine. Pas de concours pour eux ! Heidi trouve cela injuste… d’autant plus que Grand-mère, qui connaît cette maladie, contredit le diagnostic de Mme Keller. Heidi perce finalement le secret des disparitions quotidiennes de Rico et comprend d’où viennent les rougeurs sur les mains du petit italien : en guettant en secret le retour de son père, il a fait une chute et s’est rattrapé à une plante urticante. La maladie n’étant pas la gale, les chèvres de Heidi et Peter peuvent participer au concours… et Frou-Frou gagne.