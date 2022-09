Heidi - S02 E06 - Le secret de Brigitte

L’automne est là. Ce matin, Peter a fermé sa cabane et repris son trésor, qui reste à l’intérieur tout l’été. Dans ce trésor, il y a la montre héritée de son père - un soldat espagnol mort à la guerre - qu’il décide de porter à l’école afin de voir passer les heures plus précisément ! Mais en faisant un détour avant d’aller en classe, Peter perd sa montre dans le village. Heidi l’aide à la retrouver. Quand ils y parviennent, ils découvrent que c’est Mme Keller qui se l’est appropriée. Peter est hors de lui… et reprend sa montre de force. Dans la bagarre, le bijou se casse. Peter est catastrophé… et en prime, il découvre une inscription dans le boîtier qui contredit ce que lui a dit sa mère sur son géniteur. Motivé par Heidi, Peter va interroger sa mère – Brigitte - qui finit par lui avouer que son père n’était pas un soldat mais un horloger de passage à Dörfli… et qu’il n’est peut-être pas mort.