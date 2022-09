Heidi - S02 E09 - La montre

Peter demande à Grand-père de réparer sa montre cassée. Le vieil homme accepte… mais constate que ses mains tremblent quand il s’attèle à l’ouvrage. Inquiet, il ne dit rien à Heidi. Déçu, Peter prend une grande décision : aller à Frankfurt pour faire réparer son bijou et, en prime, tenter de retrouver la trace de son père. Mais comment payer le voyage en train ? Passant devant l’épicerie ou Mme Keller fait ses comptes, le chevrier ne résiste pas et lui vole quelques pièces. L’affaire prend une tournure catastrophique : les épiciers pensent que le vol a été perpétré par Rico ! Francesco et son fils sont accusés à tort. Heidi incite Peter à rendre l’argent discrètement. Le chevrier accepte… et manque se faire prendre. Heidi le sauve in extrémis, prétendant que Peter était dans l’épicerie pour proposer ses services à Mme Keller. L’épicière accepte. Rico et Francesco sont ainsi innocentés et dans quelques semaines, Peter aura sans doute gagné de quoi se rendre à Frankfurt. Au chalet, Heidi se rend compte que Grand-père tremble. Elle l’oblige à se faire ausculter. Le vieil homme accepte.