Heidi - S02 E14 - Histoires d'amour

Dépitées de découvrir que, faute de cavalière, Mr Sesemann décline une invitation au Grand Bal d'Hiver, Heidi et Clara se mettent en tête de lui trouver, à son insu, une amoureuse. Après avoir fait le portrait de la candidate idéale, elles réalisent que Mlle Linke, la professeure de danse de Clara, correspond parfaitement. Les deux fillettes font preuve d’astuce et d’imagination pour amener le père de Clara et la professeure de danse à passer un moment ensemble. Mais, pour que la magie de l'amour opère plus rapidement, elles s'en remettent à une bohémienne diseuse de bonne aventure. Celle-ci abuse de leur confiance en leur soutirant le bâton de rythme de Mlle Linke et de précieux boutons de manchette de Mr Sesemann. Heureusement, Grand-père récupère les objets volés et lorsque les filles avouent leur malencontreuse idée à Mr Sesemann, celui-ci leur révèle qu'il avait déjà une amoureuse : Une certaine Elisabeth !