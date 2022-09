Heidi - S02 E21 - L'Accident

En allant apporter un mandat à Grand-Père, Mr Keller est victime d'un grave accident : Ignorant les consignes de sécurité, il ne peut éviter la chute d’un sapin que Grand-Père et Francesco abattent pour reconstruire le chalet. Mr Keller est transporté d’urgence à l’hôpital. Restée seule, Theresa trouve du réconfort auprès d'Heidi. Mais Mme Keller la chasse en expliquant à sa fille que Grand-Père est responsable de ce qui est arrivé à son père. Se sentant trahie par Heidi, Theresa décide alors de se venger d'elle en versant du poison dans l'abreuvoir des chèvres dont elle a la responsabilité. Mais Rico boit de cette eau et est lui aussi empoisonné. En l'apprenant, Theresa avoue son méfait et grâce à une décoction de plantes préparée par Grand-Mère, Rico et les chèvres sont guéris. Une fois rétabli, Mr Keller innocente Grand-Père. Puis il développe une photo apportée par Heidi qui fait une incroyable découverte à propos de sa grand-mère…