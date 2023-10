Heidi - S02 E07 - Le violon

Pour la fête de l’automne, Mr Traber a une bonne idée : c’est Rico qui lancera les festivités en jouant du violon. Le petit italien est enchanté et Heidi aussi. Mais Theresa, elle, est outrée : traditionnellement, c’est William qui ouvre le bal en jouant du cor des Alpes. C’est intolérable ! Pour échapper à cette humiliation, Theresa vole le violon de Rico. Elle y parvient… et, après une course-poursuite dans les bois, quand l’italien retrouve son instrument avec l’aide de Heidi et Peter, celui-ci est brisé. Rico veut répondre œil pour œil… mais Heidi a une autre idée qui nécessite l’aide de Grand-père. Le soir, au lancement de la fête, Theresa jubile en voyant William prêt à jouer de son cor, comme les autres années. Mais Rico arrive… et sort son violon, réparé par Grand-père. Et c’est accompagné par le vieil homme - et son harmonica - que le petit garçon entame les premières mesures d’un morceau entraînant.