Heidi - S02 E08 - Francesco

Un étranger arrive à Dörfli et demande si un petit garçon italien est arrivé dernièrement. C’est son père, Francesco. Mme Keller lui indique le chalet de Grand-père qui a accueilli son fils. Francesco est ravi de retrouver Rico… et pressé de repartir pour Marseille où il espère s’installer. Mais Rico n’a pas envie de repartir. Il aime la montagne, Heidi, Peter et Grand-père. Pour convaincre Francesco de rester, Rico et Heidi tentent de lui montrer les merveilles montagnardes. Malheureusement, rien ne se passe comme prévu et Francesco n’est pas séduit. Rico se résigne à partir… mais Heidi découvre sous le matelas du petit garçon les adorables statuettes que le petit garçon a sculptées, aux effigies de Grand-père, Peter… et elle. Elle court pour lui rendre et en les découvrant, Francesco comprend à quel point Rico est heureux dans sa famille d’accueil. Il décide de rester.