Heidi - S02 E12 - L'opération

Grand-père va se faire opérer. Il discute avec le notaire afin de rédiger son testament au cas où l’opération tourne mal. Il souhaite protéger sa petite fille et la mettre à l’abri. En discutant avec le notaire, Grand-père se souvient des bons et moins bons moments à la montagne. Après avoir embrassé sa petite fille Grand-père part avec le médecin. Heidi, inquiète, reste confiante malgré tout. Et elle a raison, quelque temps plus tard le médecin revient et lui annonce la bonne nouvelle : l’opération est un succès !