Heidi - S02 E15 - L'annonce du mariage

Clara a fait de grands progrès en danse et Mlle Linke lui confirme qu’elle est prête pour tenter le conservatoire. Folle de joie, Clara l’annonce à son père qui l’informe qu’il a décidé d’épouser Elisabeth. Malgré la joie qui règne dans la maison Clara peine à cacher sa tristesse. Elle a le sentiment que son père va oublier sa maman disparue. Aussi, lorsqu’avec Heidi elle soupçonne qu’Elisabeth cache quelque chose à son futur mari, elles décident de la suivre. Elles découvrent qu’elle a menti et qu’elle rencontre un homme mystérieux. Pour empêcher la signature du contrat de mariage, Clara feint d’être de nouveau paralysée après une chute dans l’escalier. Mr Sesemann découvre la supercherie et sermonne Clara qui s’enfuit de la maison pour aller sur la tombe de sa mère. Confondue par Heidi qui l’a vue étreindre un homme, Elisabeth dénoue le quiproquo. Mr Sesemann retrouve Clara et la rassure : Il n’oubliera jamais sa maman et en épousant Elisabeth, il ne fait que tenir sa promesse. Rassurée et soulagée, Clara s’excuse auprès d’Elisabeth de s’être mépris sur son compte. Elle passe avec succès son audition pour entrer au conservatoire.