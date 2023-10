Heidi - S02 E23 - Anna

Heidi a envoyé une lettre à Alice Di Borgo en y joignant une photo sur laquelle figure sa grand-mère Anna avec une nappe brodée d’un papillon en tous points semblable à celui de son mouchoir. Intriguée par cette coïncidence, Alice di Borgo lui rend visite à Dörfli. Désireuse de faire ressurgir ses souvenirs, Heidi lui montre toutes sortes de choses en rapport avec sa grand-mère Anna. Malheureusement, la comtesse ne retrouve pas la mémoire. Dépitée et attristée, Heidi organise un pique-nique, juste avant le départ d'Alice. Et là, le miracle a lieu. Alice recouvre la mémoire en voyant un papillon se poser sur le nez de Grand-Père, comme le jour où il lui demanda sa main. Grand-Père et Anna se retrouvent pour le plus grand bonheur d'Heidi.