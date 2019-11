La résolution - Heidi

Le médecin de Maienfeld a été formel : Grand-père doit aller consulter un spécialiste à Frankfurt. Le vieil homme refuse tout net. Agacé qu’on le traite comme un vieux malade, il part réparer le pont Meier en grognant. Inquiète, Heidi et Rico décident de le suivre pour s’assurer qu’il ne lui arrive rien. De son côté, Peter, qui travaille chez les Keller, entend les épiciers discuter avec Mr Mason de gisements et de filons… Intrigué, le chevrier veut en parler à Heidi. De son côté, Grand-père répare le pont Meier. En le surveillant, Heidi glisse et se met en danger… Elle est sur le point de tomber et Rico est trop jeune pour la retenir. Grand-père s’élance pour la sauver mais n’y parvient pas, ses mains lui faisant défaut. Peter arrive à temps pour éviter à Heidi une chute terrible. Grand-père se rend à l’évidence : sa faiblesse inexpliquée le handicape et aurait pu coûter la vie à sa petite fille. Il accepte d’aller à Frankfurt consulter un spécialiste. Grand-père propose à Heidi de rester au chalet pour s’occuper des animaux. Mais la petite fille refuse : elle ne le quittera pas.