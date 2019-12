Le Chalet - Heidi

De retour de Francfort avec Grand-Père, Heidi est heureuse de retrouver son ami Rico, ses montagnes chéries et ses sapins enneigés ! Malheureusement, une bien mauvaise nouvelle les attend : Pendant leur absence, une avalanche à détruit leur chalet. Malgré l’interdiction de Grand-Père, Heidi et Rico escortés d’Hercule s’aventurent dans les décombres du chalet afin d’y récupérer quelques précieux souvenirs. Les enfants se réjouissent de retrouver des photos intactes et ils découvrent même une mystérieuse médaille… C’est alors qu’une déflagration provenant du Pic Blanc fait trembler ce qui reste de la charpente du chalet et qu’une poutre tombe sur Hercule. Le pauvre chien se retrouve coincé sans que nos deux jeunes héros puissent le sortir de là ! Heureusement, Grand-Père aidé d’Henri Mason finissent par dégager Hercule à temps.