Les Ruches - Heidi

De retour à Dörfli, Peter s'est lancé dans l'apiculture et la fabrication de fromages. Rico, qui s’est bien occupé des chèvres avec Heidi, demande à Peter de lui faire passer les épreuves de Général Chevrier. D’abord réticent, Peter finit par accepter. Mais il se montre injuste envers Rico en lui demandant l’impossible. Une dispute éclate entre Heidi et Peter qui se fâche. Peter se retrouve ainsi tout seul à devoir s'occuper des chèvres, des fromages et de ses ruches. Bientôt, il ne peut faire face à toutes ses obligations et un incident se produit. Indisposé par les abeilles le bouc charge une ruche qui bascule dans la rivière, tandis que les autres chèvres se dispersent un peu partout. Heureusement, Heidi et Rico interviennent à temps pour éviter le pire. Les trois amis finissent par se réconcilier et Rico gagne ses galons de Général Chevrier !