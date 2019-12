Retrouvailles - Heidi

Heidi a la surprise de voir débarquer Peter à Francfort. Il a décidé de retrouver la trace de son père, l’horloger, Anton Bendorf. Soutenu dans ses recherches par Heidi qui fait appel à Rudy le garçon des rues, et Frida la petite orpheline, Peter accuse le coup en retrouvant son père dans un taudis, misérable et ruiné. Choqué par cette découverte, il n’ose lui dire qu’il est son fils. Heidi comprend que c’est suite au décès de sa femme que l’homme a perdu goût à la vie et que son commerce a périclité. Avec l’aide de Peter, elle le convainc d’intervenir sur l’horloge des Sesemann qui ne fonctionne plus. Dépassant ses craintes, l’horloger retrouve ses gestes sûrs et répare le mécanisme grippé. Encouragé par Heidi, Peter parvient enfin à lui dire qu’il est son fils.