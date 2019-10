Rico - Heidi

C’est la foire au village de Dörfli. Heidi, Grand-père et Peter s’y rendent. La petite fille repère une jolie chèvre nommée Frou-Frou et déplore de ne pas pouvoir l'acheter… soudain, Mme Keller l’épicière hurle au voleur et propose une récompense pour celui qui retrouvera les biens qui lui ont été volés. Heidi et Peter entrevoient le moyen d’acheter Frou-Frou. Ils mènent l’enquête et découvrent que le voleur est un petit italien solitaire et affamé - Rico - qui a réussi à passer la frontière. Malgré leur problème pour communiquer, Heidi le convainc de rendre ce qu’il a volé. Mme Keller accepte d’en rester là… mais Mr Mason menace de déclarer Rico à la police sauf si Grand-père accepte de le guider au Pic Blanc. Grand-père y consent, pour sauver Rico. Avec l’argent de la randonnée, payé par Mason, Heidi achète Frou-Frou.