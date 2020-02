Un Choix Difficile - Heidi

Mr Traber l’instituteur a décidé de proposer la candidature d’Heidi à l’obtention d’une bourse académique afin d’aller étudier à Zurich l’année prochaine. En l’apprenant, Mme Keller s’insurge. Et pourquoi pas sa fille ? N’ayant qu’une seule place de disponible, Mr Traber décide de faire passer un petit examen à Heidi et Theresa afin de choisir la candidate la plus motivée. Poussée par sa mère et aidée par Peter prêt à tout pour ne pas voir Heidi partir, Theresa gagne la compétition. Bonne joueuse, Heidi aide Theresa à réviser pour l’examen académique. En partageant avec elle un beau moment de complicité, elle découvre que Theresa n’a en fait pas envie de quitter Dörfli. Cette dernière réussit d’ailleurs à convaincre Heidi que c’est elle la plus apte et qu’elle doit prendre sa place pour postuler à la bourse d’études. Mais la ligne télégraphique a été coupée par la tempête et l’instituteur ne peut pas envoyer un télégramme à l’Académie pour proposer la candidature d’Heidi. Heureusement, Heidi et Peter parvienent à réparer la ligne juste à temps. Quelques jours plus tard, alors que tout le monde est réuni pour baptiser le nouveau chalet de Grand-père, Mr Traber annonce la bonne nouvelle : Heidi a brillament réussi l’examen.