Un Coup Dur - Heidi

Heidi a écrit au père de Peter pour qu'il lui fasse la surprise de venir assister à sa première récolte de miel. Mais la vielle au soir, la foudre s'abat sur ses ruches et ruine tous ses espoirs de récolte. Pour couronner le tout, Mme Keller découvre l'arrangement financier que Peter a conclu avec son mari pour acheter les ruches, et le menace de lui prendre ses chèvres s'il ne la rembourse pas au plus vite. Désespéré, Peter s'aventure au Pic Blanc dans l’espoir de trouver quelques précieux quartz dans l'ancienne galerie creusée par Henri Mason. Mais les choses tournent mal. Un épais brouillard s’est installé et rend très périlleux voire impossible le retour de Peter dans la vallée. Heureusement, Heidi et le père de Peter partent à sa recherche et parviennent à le sortir de ce mauvais pas. Tout se termine bien pour Peter qui arrive à négocier le remboursement de sa dette grâce à l’appui de Mr Keller et qui découvre avec émotion que Grand-Père, Francesco et Rico lui ont fabriqué de nouvelles ruches.