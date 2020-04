Jean Cocteau, les constellations du prince (partie 01)

Jean Cocteau, l'unique, a animé la vie artistique et intellectuelle française d'une grande partie du Xxe siècle. Poète, dessinateur, cinéaste, metteur en scène de théâtre, il a touché à tout et et a connu des gloires lumineuses et des échecs cuisants. Infatigable curieux, c'est sous sa plume, son crayon, sa caméra que s'est écrit l'avantgarde d'un demi-siècle. Toujours entouré d'une faune hétérogène unie par la même ambition, celle de lui plaire à tout prix, le style de vie, l'art et les idées du prince se transmettaient et influençaient une intelligentsia en quête