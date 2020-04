La guerre d'Algérie - La valise ou le cercueil (partie 05)

Les accords d'Evian signés entre la France et le FLN en avril 1962, mettent fin à la guerre. Par refus de l'indépendance de l'Algérie, des extrémistes regroupés au sein de l'OAS (Organisation de l'armée secrète) recourent au terrorisme et attisent la guerre civile entre les deux communautés, européenne et musulmane.