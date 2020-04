Léonard de Vinci - les héritiers (partie 03)

Les hommes ont toujours dessiné. Au paléolithique, Homo-sapiens tapissait de dessins les murs de sombres cavernes. A la Renaissance, des peintres comme Léonard de Vinci ont révolutionné l'œuvre picturale. Aujourd'hui, on dessine sur ordinateur et les graphistes rivalisent d'ingéniosité pour fabriquer des images toujours plus impressionnantes. Pourtant, leur motivation est la même que celle qui guidait Léonard il y a 500 ans : créer des images les plus réalistes possibles. Pour y parvenir, ils peuvent profiter des nombreux écrits, dessins, planches anatomiques, que nous a laissé le génie de la Renaissance qu'était Léonard de Vinci. Ils en sont les Héritiers.