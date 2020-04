Léonard de Vinci - l'homme digital (partie 02)

Léonard de Vinci était plus qu'un artiste. Il était à la fois peintre, mais aussi chercheur, musicien, géographe, inventeur, architecte… A une époque ou tout était à découvrir, il s'est efforcé de comprendre comment fonctionnait le corps humain, mais aussi la nature, les éléments. Tout cela dans le but de mieux peindre la réalité, de mieux représenter la vie. Aujourd'hui les créateurs d'effets spéciaux, les graphistes, sont un peu comme Léonard en son temps, ils ont besoin de comprendre comment ça marche pour créer des images crédibles. 500 ans après la disparition de Léonard, ils doivent à leur tour, mais virtuellement cette fois, disséquer, démonter, coller, assembler et perpétuer ainsi la méthode développée par leur illustre ancêtre, faisant de lui le premier homme digital.