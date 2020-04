Léonard de Vinci - l'homme universel (partie 01)

"Comment Léonard, parti de rien, est-il devenu une figure incontournable de l'histoire de l'art ? Comment un seul et même homme a-t-il pu à la fois peindre la Joconde, concevoir des machines automatisées et donner la première description clinique de l'artério-sclérose...? Serge Bramly, auteur de la biographie de référence ""Léonard de Vinci"", parue dans une quarantaine de pays et traduite en plus de 10 langues, répond à cette question. Au cours d'une véritable enquête, il nous guide à travers la vie de Léonard pour mieux en appréhender la personnalité hors du commun. Bramly analyse les textes et les oeuvres, en traquant les indices sur le terrain, et en allant à la rencontre des plus grands spécialistes de Léonard, en Italie comme en France. Nous faisant voyager à sa suite dans un vaste musée imaginaire, il retrace le parcours de cet artiste surdoué de la Renaissance, et nous montre le génie unique de Léonard, sous toutes ces facettes. "