Horizon Forbidden West – Les tribus de l’Ouest prohibé

Les habitants du monde d'Horizon sont divisés en tribus, chacune ayant sa propre histoire et ses propres traditions. En se rendant dans l'Ouest prohibé, Aloy rencontrera des personnages encore plus fascinants... Dans cette vidéo, apprenez-en plus sur les cultures tribales riches et authentiques qu'Aloy découvrira dans l'Ouest prohibé d'Horizon.