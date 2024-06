Drame • Western | 2024

HORIZON : UNE SAGA AMÉRICAINE est une somptueuse fresque qui retrace la conquête de l’Ouest américain à travers l’exceptionnel regard du réalisateur oscarisé Kevin Costner. C’est au cœur de paysages époustouflants que le réalisateur brosse la terrible et impitoyable création de l’Amérique, dans un spectacle cinématographique d’une ampleur et d’une richesse émotionnelle que seuls les plus grands films de cinéma peuvent offrir.