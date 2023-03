Hot School 2

Cinéma - Comédie | 2011

Amoureux de la plus belle fille du lycée, Alfonso veut faire sa déclaration à Marta, mais celle-ci vient de partir à Harvard dans la prestigieuse université de médecine. son seul objectif : la retrouver à tout prix. Avec ses potes, au moyen de relevés de notes falsifiés, il va réussir à intégrer Harvard. Voilà qu'une bande de loosers va se retrouver à mentir sur leur sursus et va partir à la recherche de la plus belle fille du campus !