7-10 ans • Action

HOT WHEELS BATTLE FORCE 5 suit VERT WHEELER qui dirige la nouvelle génération de pilotes contre la plus grande menace à laquelle la Terre ait jamais été confrontée. En utilisant leurs super véhicules armés, la BATTLE FORCE 5 doit combattre les Sark et les Vandals dans des zones de combat uniques. Ils doivent trouver la clé qui sécurise chaque Zone et la verrouiller contre les envahisseurs Sark et Vandals et protéger la Terre d’une invasion démoniaque.