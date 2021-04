AVANT-PREMIERE – HPI : le premier épisode disponible sur MYTF1, sur les box opérateurs.

HPI avec Audrey Fleurot arrive sur vos écrans le jeudi 29 avril à 21h05 sur TF1. Découvrez le premier épisode en avant-première.

Bonne nouvelle ! Si vous êtes abonné(e) à Canal+, SFR, Orange, Bouygues Telecom, Free, ou encore VITIS, vous êtes un téléspectateur/trice privilégié(e) ! Et pour cause, vous allez pouvoir visionner l’intégralité du premier épisode en avant-première !

La série en quelques lignes :

Morgane, 38 ans, 3 enfants, 2 ex, 5 crédits, 160 de QI et une bonne dose d’insoumission, va voir son destin de femme de ménage chamboulé lorsque ses capacités hors norme sont repérées par la police qui lui propose un poste de consultante… Problème : Morgane déteste les flics…

Mehdi Nebbou interprétera Karadec, flic tenace et méticuleux en charge de contrôler cette tornade…





Avec :

Audrey FLEUROT (MORGANE ALVARO)

Mehdi NEBBOU (ADAM KARADEC)

Bruno SANCHES (GILLES VANDRAUD)

Marie DENARNAUD (CELINE HAZAN)

Bérangère MC NEESE (DAPHNE FORESTIER)



Avec la participation de :

RUFUS (HENRI)

Michèle MORETTI (AGNES ALVARO)

Cédric CHEVALME (LUDOVIC MULLIER)

Cypriane GARDIN (THEA)

Noé VANDEVOORDE (ELIOTT)

Christopher BAYEMI (médecin légiste DOCTEUR BONNEMAIN)



Rendez-vous le 29 avril à 21h05 sur TF1 pour une découvrir votre nouvelle série avec Audrey Fleurot