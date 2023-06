Avant-première - HPI - S03 E024 - Kikeriki

Le propriétaire d’un magasin de bijoux est retrouvé mort à la suite d’une attaque à la perceuse. Sur la scène de crime, Morgane reconnait les bijoux volés par Serge. Lorsque l’équipe établit un lien entre la victime et Redbones, le biker à qui Serge doit de l’argent, Morgane va devoir résoudre l’enquête tout en dissimulant son implication indirecte dans le meurtre. Plus tard, lors d’un dîner, Karadec se confie à Morgane et l’embrasse passionnément. Mais, leur relation s’écroule à nouveau lorsque Karadec découvre que Morgane est impliquée indirectement dans le meurtre du bijoutier. Aux urgences, Morgane apprend qu’elle est enceinte. Qui est le père ? Entre Timothée, David et Karadec, tout est confus.