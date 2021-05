Comment assassiner quelqu'un et le laisser "en vie" by Morgane

Ok c'est un peu technique mais brillant comme toujours. Et surtout cela répond à l'énigme de l'épisode : pourquoi assassiner un homme et le laisser vivant ? Vous êtes prêt ? On vous explique : 5 minutes sans oxygène c'est assez court pour permettre au coeur de redémarrer mais surtout assez long pour transformer quelqu'un en légume. Mais pour en faire quoi ? Récupérer ses organes. CQFD.