HPI - EVENEMENT - Les premières minutes de la saison 3

Tout baigne pour Morgane !?! Souvenez-vous ! on avait laissé Morgane et Karadec sur le un quai de zone portuaire. Ils s'étaient (enfin) embrassés pour le plus grand plaisir des fans de la fiction. Qu'en est-il plusieurs mois plus tard ? On retrouve Morgane plutôt en forme à première vue... Mais les apparences sont parfois trompeuses. HPI saison 3 de retour à partir du jeudi 11 mai 2023