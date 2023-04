Jeudi 04 mai à 21h10 sur MYTF1

Morgane et Karadec se sont (enfin) embrassés ! Et c’est sur un baiser explosif que nous avons laissé notre géniale consultante ! Le problème, c’est que Karadec est toujours en couple et surtout que Morgane vient de découvrir que Romain, son ex disparu il y a des années n’est pas mort mais a refait sa vie avec une autre femme en Angleterre. Pour celle qui se demandait déjà si son caractère faisait fuir les gens qu’elle aime, cette découverte a de quoi renforcer ses doutes… Bref, comme d'habitude avec notre héroïne : c’est le bordel !